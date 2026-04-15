Napoli-Lazio: il report dell'allenamento odierno della squadra di Conte

Ultime notizie - Il Napoli si è allenato questa mattina a Castel Volturno per preparare la partita di sabato contro la Lazio allo stadio Maradona. Nel report ufficiale diramato dal club azzurro non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il rientro in gruppo del difensore Amir Rrahmani che - stando a quanto si è letto in questi giorni - dovrebbe essere vicino al rientro proprio per la gara contro i biancocelesti.

Calcio Napoli, report allenamento 15 aprile 2026

Di seguito il comunicato ufficiale diramato dalla SSC Napoli per quanto riguarda la seduta d'allenamento svolta stamattina dalla squadra agli ordini di Antonio Conte e del suo staff al centro sportivo di Castel Volturno:

"SSC Napoli Training Center- Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 18:00 al Maradona contro la Lazio. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".

Napoli-Lazio, stadio Maradona verso il sold out

Cresce intanto sempre di più l'attesa per il match di sabato contro l'ex allenatore azzurro Maurizio Sarri. Lo stadio Diego Armando Maradona si appresta a far registrare un altro sold out per la gara di sabato pomeriggio.