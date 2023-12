Napoli-Braga, ultimissime formazioni Sky: la scelta su Osimhen ed il terzino sinistro

Notizie Napoli calcio. Questa sera allo stadio Maradona andrà in scena Napoli-Braga, ultima gara della fase a gironi della Champions League. La squadra di Mazzarri cerca il pass per gli ottavi di finale ed ha a disposizione tre risultati (anche sconfitta con un solo gol di scarto) per passare il turno.

Napoli-Braga probabili formazioni

Ecco gli ultimi aggiornamenti di formazione da parte di Sky Sport in vista di Napoli-Braga:

QUI NAPOLI. Davanti dovrebbe esserci Osimhen con Politano e Kvara, che recupera dalla febbre. L'attaccante nigeriano è tornato nella notte dal Marocco dopo aver ricevuto il Pallone d'oro africano, ha svolto la rifinitura in mattinata e sta bene. In difesa conferma per Natan a sinistra con Zanoli dalla panchina

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri. BRAGA (4-2-3-1) probabile formazione: Matheus; Gomez, Serdar, Oliveira, Borja; A.Horta, Carvalho; Pizzi, Bruma, R.Horta; Banza. All. Jorge.