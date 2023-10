Mondiale 2030, Chilavert duro con la CORRUPBOL: "Si doveva giocare solo in Uruguay"

La decisione della FIFA di organizzare la Coppa del Mondo 2030 in ben sei Paesi (Spagna, Portogallo, Marocco, Argentina, Paraguay e Uruguay) e tre continenti diversi (Europa, Africa e America) sta facendo molto discutere. Tra i più critici c'è José Luis Chilavert, ex portiere paraguaiano che ha attaccato duramente la CONMEBOL attraverso i social:

"La CORRUPBOL ha portato la finale della Copa Libertadores in Europa e ora la finale del Mondiale, è un fallimento totale. Il Sud America merita rispetto e il Mondiale si deve disputare solo in Uruguay, per il centenario della prima Coppa del Mondo".