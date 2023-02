Juve 2013-2014, confronto con il Napoli attuale: nel mirino il record di 102 punti | GRAFICO

Con 65 punti in classifica e un vantaggio di 18 punti sulla seconda classificata, ci si chiede se il Napoli possa infrangere il record stabilito dalla Juventus nella stagione 2013-2014, quando i bianconeri allenati da Antonio Conte vinsero lo scudetto con un punteggio record di 102 punti in classifica.

Confronto Napoli-Juventus

Ultime notizie. La tabella nella foto confronta Napoli 2022-2023 e Juventus 2013-2014 dopo le prime 24 giornate di campionato: dal confronto si scopre che la Juve aveva 63 punti dopo le prime 24 partite, mentre il Napoli ha già superato quello score e vanta ben 65 punti, due in più della Juve di Conte. In termini di gol fatti, invece, la Juventus ne aveva uno in più: 59 gol contro i 58 del Napoli fin qui; sui gol subiti vantaggio azzurro con 15 reti contro le 19 subite dalla Juve.

A questo ritmo, dunque, il Napoli potrebbe addirittura fare più punti della Juventus e stabilire un nuovo record.