Insigne, un altro gol strabiliante! Seconda prodezza consecutiva in MLS | VIDEO

Lorenzo Insigne non si ferma più, altro gol strabiliante in MLS! Dopo la prodezza di domenica sera, quando aveva segnato un gol stupendo contro i New Egland Revolutions, oggi Insigne torna ad incantare il campionato statunitense di MLS segnando un gol straordinario nella partita Toronto-Charlotte 1-0. Ora il Toronto è primo in classifica con 7 punti, insieme all'Inter Miami.

Gol Insigne Toronto

L'ex capitano del Napoli lascia partire un destro potentissimo dalla distanza che finisce dritto in rete, una sorta di tiro a giro ma alla massima potenza. Guarda il video.