Il Mattino - Urla a Massa nel tunnel, proteste e paroloni: rischio grosso per i calciatori del Napoli, il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta il post partita di Napoli-Inter con la reazione di calciatori e staff SSC Napoli per gli errori arbitrali di Massa e VAR:

"Le proteste sono state tante, qualche parolona è volata: adesso si rischia oltre al danno anche la beffa per quello che verrà scritto nel referto. E magari ci sarà anche la procura federale perché i nervi napoletani erano al massimo della tensione. Si racconta di altre furibonde proteste nel tunnel, urla intorno all'arbitro a cui si sarebbero associati anche giocatori. Seccatissimi tutti. Quanto alle eventuali sanzioni per i fatti accaduti, dipenderà tutto dalla relazione degli ispettori federali che erano presenti. Ma davvero difficile non dare ragione alla rabbia azzurra, a De Laurentiis che fa fatica a trattenersi".