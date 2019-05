Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali: Maran rivoluziona i suoi, nel Grifone out Kouamè

Il Genoa ed il Cagliari si affronteranno alle ore 18.00 in un match valevole per il secondo anticipo di questa 37a giornata. Rivoluziona la sua squadra Rolando Maran, che schiera il Cagliari con un 3-5-2 lasciando fuori Joao Pedro ed affidandosi avanti a Cerri e Pavoletti. Out Kouamè nel Grifone, invece, con Pandev e Lapadula terminali offensivi.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic; P. Pereira, Bessa, Radovanovic, Veloso, Criscito; Pandev, Lapadula All.: Prandelli.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Klavan, Cacciatore, Srna, Barella, Bradaric, Ionita, Lu. Pellegrini; Cerri, Pavoletti All.: Maran.