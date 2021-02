Fuser sull'Europa League: "Spero che il Napoli arrivi fino in fondo, ma ci sono altre squadre forti"

Napoli Calcio - A parlare di Europa League, ai microfoni di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Diego Fuser:

Fuser

Milan, l'Europa League prima del derby:

"Quando perdi vuoi subito dimostrare che è stato un incidente di percorso. Vincere prima del derby al gruppo porterebbe grande fiducia".

Quando si perde così nettamente come contro lo Spezia sono segnali di qualcosa che non va?

"Non andrebbero perse certe partite da prima in classifica. E' normale che poi potrebbero innescarsi cose non piacevoli ma mi auguro che non sia così. Mi aspetto una reazione del gruppo".

Hai vinto la Coppa Uefa col Parma. Cosa succede alle italiane, che non vincono più?

"Il giocare in campo internazionale è difficile, perché le forze si pareggiano di più rispetto al campionato italiano. Spero che Roma, Milan e Napoli possano arrivare fino in fondo. Anche se vedendo anche le altre sono forti, devono fare molto bene".