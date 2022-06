Dalla Spagna - Non solo PSG, la Liga denuncia Juve e City all’UEFA: il motivo

Notizie calcio - Non c’è solo il Paris Saint Germain nel mirino di Javier Tebas. Secondo “As”, il presidente della Liga avrebbe presentato alla Uefa due esposti contro Manchester City e Juventus per tutelare i club spagnoli ed europei che, a suo dire, sarebbero costretti a competere in condizioni di inferiorità rispetto ad altri che non rispettano le norme e mettono a rischio l’intero ecosistema del calcio.

La Liga denuncia Juve, PSG e Manchester City

Già nelle scorse settimane la Liga aveva annunciato di voler denunciare davanti alle autorità di Nyon, oltre che francesi e comunitarie, il Psg, ritenendo che non fosse nelle condizioni economiche di poter rinnovare il contratto di Mbappé. Ora gli attacchi al City e alla Juve: nel primo caso già mercoledì Tebas era stato sibillino (“mi piacerebbe sapere come hanno fatto a prendere Haaland, Raiola chiedeva una grossa commissione…”) mentre per quanto riguarda i bianconeri, la Liga avrebbe chiesto alla Uefa di investigare sulle presunte plusvalenze fittizie finite nel mirino della Procura di Torino"