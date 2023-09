Dalla Francia: Gattuso nuovo allenatore dell'Olympique Lione! Colloqui in corso

Rino Gattuso potrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Olympique Lione! La notizia arriva direttamente dalla Francia, dove il quotidiano Foot Mercato rende noto che il club francese sarebbe alla ricerca di un sostituto di Laurent Blanc e starebbe pensando proprio all'ex allenatore del Napoli.

Gattuso all'Olympique Lione

Oltre a Gattuso, si valutano anche i nomi di Gallardo, Thiago Motta, Will Still e Graham Potter, ma per vari motivi diversi allenatori hanno già rifiutato la proposta del Lione. Gattuso, invece, sembrerebbe interessato alla proposta: Foot Mercato sottolinea come sulla decisione potrebbero pesare anche i rapporti tra Jorge Mendes, agente di Gattuso, e John Textor, presidente dell'Olympique. Nei prossimi giorni sono previsti colloqui tra l'entourage di Gattuso e la dirigenza francese.