Dall'Inghilterra - Arsenal a caccia di un 9: sfumato Vlahovic, i sogni sono Isak e Calvert-Lewin

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, è volato negli Stati Uniti d'America per incontrare il presidente Stan Kroenke. Il tema principale dell'incontro era la discussione relativa al centravanti: sfumato in maniera definitiva Dusan Vlahovic, promesso sposo della Juventus, il sogno del tecnico spagnolo risponde a due nomi: Alexander Isak e Dominic Calvert-Lewin. Spaventano, però, le richieste dei rispettivi club. Lo svedese, infatti, ha una clausola rescissoria di 91 milioni di euro, mentre l'Everton per l'inglese chiede circa 60 milioni di euro.