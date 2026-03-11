Classifica ricavi Main Sponsor Serie A: la posizione del Napoli

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Classifica ricavi Main Sponsor Serie A: la posizione del Napoli
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Autore Redazione Redazione
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Classifica sponsor Serie A, i dati

Ultimissime Serie A - Calcio e Finanza ha pubblicato la classifica dei ricavi da main sponsor delle 20 squadre di Serie A 2025-26. Il Napoli figura al settimo posto dietro la Roma. 

Classifica sponsor Serie A: gli accordi più ricchi 

Ecco la graduatoria completa:

1. Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione 
2. Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27)
3. Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione 
4. Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione 
5. Sassuolo – Mapei: 18  milioni di euro a stagione
6. Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione
7. Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione 
8. Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione 
9. Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione
10. Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione  
11. Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione  
12. Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione 
13. Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione 
14. Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione 
15. Como – Uber: 1 milione di euro a stagione
16. Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione  
17. Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione  
18. Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione
19. Cremonese – Iltainox: n.d.
20. Lazio – nessun main sponsor 

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