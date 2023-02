Clamoroso Criscitiello: "Ricorso Juve, può esserci uno sconto passando a -5! C'è un precedente"

Notizie Calcio - Clamoroso aggiornamento sul fronte Juventus in vista del ricorso per la penalizzazione incassata. Secondo quanto riferisce Michele Criscitiello via Sportitalia, potrebbe esserci un sorprendente scenario che porterebbe a una punizione ridotta per i bianconeri.

Ricorso penalizzazione Juventus, arriva una sconto?

Ecco quanto si legge attraverso il sito dell'emittente televisiva: "L’obiettivo bianconero sarà quello di dimostrare l’inconsistenza delle motivazioni della sentenza, e di conseguenza rideterminare la pena con la palla che tornerebbe alla Corte Federale. Il Collegio di garanzia del Coni non può ridurre la penalizzazione ma o confermarla o azzerarla. Ecco che esce l'ipotesi dell'accordo.

Un iter che peraltro avrebbe già dei precedenti, come per esempio quello dello stesso Claudio Lotito per la questione tamponi, che vide il Presidente della Lazio dapprima sanzionato con 12 mesi di inibizione, poi rideterminati e ridotti a 2. Il Collegio di Garanzia del Coni dovrebbe quindi ributtare la palla alla Corte Federale con la richiesta di rideterminare la pena per l'inconsistenza delle motivazioni e la Corte Federale dovrebbe, a quel punto, riformulare la condanna. Obiettivo 5 punti, ovvero, un terzo della pena attuale e 4 in meno della richiesta iniziale. Questo per il fascicolo plusvalenze. Tema stipendi, altro film".