Conte va a ringraziare De Bruyne, Beukema... e tutti gli azzurri: splendido gesto a fine allenamento | FOTO & VIDEO CN24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Vi stiamo raccontanto in diretta video il sesto allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 4 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Una curiosità che riguarda i primi allenamenti della SSC Napoli in Val di Sole, è il momento che chiude ogni sessione di allenamento qui a Carciato: Antonio Conte - e i membri del suo staff, oggi in particolare Stellini e Mauro Sandreani - a fine seduta, mentre gli azzurri fanno stretching, vanno a stringere la mano e ringraziare ogni singolo calciatore. Per l'impegno profuso in allenamento e per la serietà. Un gesto che mostra anche la grande umiltà di Conte? e del suo staff.

In allegato la fotogallery di oggi a cura di Ciro De Luca, con splendide immagini di Conte e De Bruyne-Beukema.

In basso, invece, il video del gesto dal primo allenamento: