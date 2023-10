Euro 2024, Italia-Malta 4-0: eurogol Bonaventura e doppietta di Berardi, gloria anche per Frattesi

Notizie Calcio L'Italia di Luciano Spalletti ha sfidato il Malta in una gara valevole per le qualificazioni ad Euro 2024, giocatasi allo stadio San Nicola di Bari. Gli azzurri si sono imposti per 3-0 grazie al gol di Bonaventura (il primo in nazionale), doppietta di Berardi e gol nel finale di Frattesi.

Italia-Malta, formazioni e marcatori

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. A disposizione: Vicario, Meret, Di Lorenzo, Biraghi, Udogie, Scamacca, Acerbi, Cristante, Frattesi, Scalvini, Orsolini, El Shaarawy. Commissario tecnico: Luciano Spalletti

- Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. A disposizione: Vicario, Meret, Di Lorenzo, Biraghi, Udogie, Scamacca, Acerbi, Cristante, Frattesi, Scalvini, Orsolini, El Shaarawy. Commissario tecnico: Luciano Spalletti MALTA (5-3-2) - Bonello, J.Mbong, Apap, Pepe, Z.Muscat, Camenzuli; Guillaumier, Kristensen, Yankam; Montebello, P.Mbong. A disposizione: Al-Tumi, Galea, Attard, J.Borg, Shaw, Pisani, Degabriele, Paiber, Satariano, Corbolan, Nwoko, N.Muscat Commissario tecnico: Michele Marcolini.

Marcatori

(ITA) 22' Bonaventura, 46' e 63' Berardi, 93' Frattesi.

Arbitro

Duje Strukan