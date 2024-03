Probabili formazioni Venezuela-Italia: un solo napoletano in campo, le scelte di Spalletti

Mentre Luciano Spalletti continua a dribblare il caso Juan Jesus-Acerbi, stasera ci sarà Venezuela-Italia al Chase Stadium nella tournée negli Stati Uniti. Appuntamento alle 22.00 italiane e sarà il primo dei due test sudamericani in preparazione di Euro 2024.

Le scelte di Spalletti per Venezuela-Italia

Ma chi giocherà stasera dal primo minuto? Occhi puntati soprattutto sui napoletani partiti oltreoceano, ovvero Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Michael Folorunsho e Giacomo Raspadori. Tuttavia, tranne novità, dovrebbe essere solo uno a partire stasera dal primo minuti.

In porta, infatti, spazio all'inamovibile e capitano Donnarumma a discapito del portiere del Napoli. L'unica bandiera partenopea sarà piuttosto Di Lorenzo che completerà la difesa con Buongiorno e Bastoni in un'inedita difesa a tre. In mediana spazio a Cabiaso e Udogie sulle fasce con Jorginho e Barella al centro - dunque niente chance dall'inizio per Folorunsho -, con Frattesi trequartista dietro il tandem Chiesa-Retegui con l'italoargentino favorito su Raspadori.

Probabili formazioni Venezuela-Italia: chi giocherà

Italia (3-4-1-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Jorginho, Barella, Udogie; Frattesi; Chiesa, Retegui. Ct: Luciano Spalletti

Venezuela (4-2-3-1): Romo, Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro, Rincon, Martinez, Machis, Otero, Savarino, Rondon. Ct: Fernando Batista

Prossimo appuntamento Italia-Ecuador il 24 marzo.