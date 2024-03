Caso Juan Jesus-Acerbi, Spalletti: "Se ne parla troppo! Due bravi ragazzi, c'è pubblicità..."

Caso Juan-Jesus-Acerbi, torna a parlare Luciano Spalletti direttamente dalla tournĂ©e statunitense dove il difensore interista è stato escluso proprio in attesa di chiarire la sua posizione.Â

Caso Juan Jesus, le parole di Spalletti dagli USA

Tuttavia, intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico si è pronunciato nuovamente senza sbilanciarsi come in molti avrebbero voluto: “Se ne parla piĂą di quanto sia avvenuto, bisogna andarci cauti. Conosco entrambi e sono entrambi due bravi ragazzi. C’è una pubblicitĂ forse superiore a quel che è avvenuto”, ha infatti dichiarato.Â