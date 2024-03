Napoli, buone notizie: annullata Nigeria-Argentina, Osimhen resta in Europa

Ultime notizie: buone notizie per il Napoli. L'amichevole Nigeria-Argentina prevista per il 26 marzo 2024 a Los Angelos, negli Stati Uniti, è stata annullata.

La Federazione nigeriana sostituirà l'amichevole oltreoceano giocando probabilmente due amichevoli in Europa il mese prossimo. Una buona notizia per il Napoli dal momento che Victor Osimhen non sarà costretto al viaggio transcontinentale per rispettare il suo impegno in Nazionale. Giocare l'amichevole in Europa gli consentirà di tornare prima a Napoli e risparmiare le energie.