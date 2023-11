Khvicha Kvaratskhelia segna contro la Spagna! Il georgiano del Napoli non si ferma più con la nazionale. Dopo la doppietta contro la Scozia è andato a segno anche questa sera a Valladolid contro le Furie Rosse portando il risultato sull'1-1 dopo la rete di Le Normand. La partita è terminata poi 3-1 in favore della Spagna. Clicca su play per guardare il video: