Ultimissime calcio Napoli -Fernando Llorente, attaccante del Napoli, su Twitter ricorda la tragica scomparsa del giocatore di pallacanestro Kobe Bryant:

"Ancora non riesco a credere a quello che è successo ieri ... Ci mancherai così tanto LEGGENDA! Le mie condoglianze e i miei pensieri sono con la tua famiglia e tutte le famiglie che hanno perso i loro cari in tragici incidenti. Riposate in pace Kobe e Gianna"