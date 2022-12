Pagelle Napoli-Lille: difesa poco reattiva e disattenta! Quattro schiaffi che valgono come l'1-5 col Benevento, ovvero nulla

Pagelle Napoli-Lille. Ultima amichevole invernale, con il Napoli che ha affrontato il Lille. Le pagelle Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Napoli-Lille.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Pagelle Napoli Lille, i voti

Meret 5 - Saltato di netto da Virginius al 13’, sul gol è coincidenza di tocchi in area ed è poco reattivo. Sullo 0-2 lascia scoperto l’angolino sul secondo palo che David va a puntare. Ounas lo buca sotto le gambe, poteva fare di più. Solo sul poker di Bamba può far poco.

Di Lorenzo 5,5 - Ritrova sulla sua linea il compagno Politano, con cui duettare: ottimo l’affondo al 20’, così come quello al 41’ nonostante il cross sia preda della difesa. Tra i più pronti come condizione. (Dall’83’ Zanoli SV)

Ostigard 5 - Aggredisce Virginius in avvio, che al 13’ lo semina in velocità, così come Cabella rischiando di rompere la linea difensiva. Fa buona guardia, per il resto del tempo, ma sbaglia la scelta sullo 0-2 lasciando spazio e tempo a David.

Juan Jesus 5 - Si trova sulla traiettoria del destro di Virginius e concede corner. Tradito dalla scelta di Ostigard sullo 0-2, può solo ammirare David. Lento sullo 0-3 di Ounas, perchè Mario Rui gli è davanti e poteva pensare di coprire l’esterno libero a qualche metro di distanza. Bayo sullo 0-4 lo manda in aria con una spallata. (Dall’83’ Barba SV)

Mario Rui 5 - Detta il passaggio per Elmas in avvio, contiene Zhegrova sulla fascia negandogli la profondità su Virginius. Mette un pallone basso dalla fascia, ribattuto, meglio quello al 46’ per Osimhen. Tenta sempre la giocata, però, è generoso ma nell’azione dello 0-3 il Lille ha spazio perchè lui è in avanti. Sullo 0-4 Ounas gli prende metri con un passo, fisicamente cala anche lui.

Ndombele 5,5 - Tenta il break al 21’, non trova Osimhen in profondità e cerca il tiro dalla distanza. Spalletti gli chiede di pressare, lui prova il passaggio dalla fascia con la trivella. Preso in mezzo dagli avversari, il fisico non lo aiuta.

Lobotka 5,5 - Se saltato quando pressa, il Lille ha spazi aperti: perde un pallone inconsueto al limite dell’area, Diakité gli va via sul gol. Gli manca la condizione ideale, si vede, ma a ritmi più lenti riesce a creare qualcosina. (Dal 69’ Gaetano SV)

Elmas 5,5 - Buono l’inserimento dettato da Mario Rui al 13’, così come la sponda che porta Kvara al tiro. Trotterella entrano in area al 37’, cincischia, viene toccato e cade ma non c’è nulla. Bravo a vedere Kvara in area a fine primo tempo, ma non segna. (Dal 71’ Raspadori 6 - Dentro per fare il trequartista del 4-2-3-1, alza il baricentro di una squadra che viene poi travolta. Almeno il piedino preciso c'è, sul gol dell'1-4 che fa da palliativo per i tifosi che erano rimasti sugli spalti)

Politano 5,5 - Sul suo lato c’è Tim Weah, che di norma è un esterno offensivo e non terzino: arriva al cross per la rovesciata di Osimhen. Tenta anche l’affondo centrale, viene chiuso dai centrali francesi. Un paio di buone idee con Di Lorenzo. (Dal 69’ Zerbin SV - Non contiene Bamba che arriva allo 0-4)

Osimhen 5,5 - Prova la rovesciata scenica contro gli ex compagni, poi si trova solo. Sfrutta l’indecisione della difesa al 32’ ma il destro è fuori misura. Chevalier al 34’ lo anticipa, così come Alexandro Ribeiro. (Dal 69’ Simeone SV - Bella la combinazione con cui arriva al tiro, in fuorigioco però, e fuori.)

Kvaratskhelia 5,5 - Combinazione logica al 20’, ma il tiro di sinistro è debole. Brucia Diakité alla mezz’ora e si schianta su Djalò. Si divora il pareggio. Così come con il Villarreal, nella ripresa aumenta il ritmo e può far ben sperare. (Dall’83’ Zedadka SV)

Spalletti 5 - Si continua a studiare, a provare, a migliorare la condizione: manca però la concentrazione sul vantaggio di Diakité, sul tocco da corner saltano le marcature a zona ed è la quarta amichevole di fila senza porta imbattuta. Il Lille sembra avere una gamba più fluida, il Napoli appare più pesante, senza sprint o reattività, ma la qualità a ritmi più bassi si nota nel primo tempo sebbene non arrivi il gol. Lo 0-2 lo avrà fatto imbestialire, visto l’errore di scelta. Non ci sta a perdere, prova a riprendere il match andando di 4-2-3-1 - fisicamente però il Lille ne ha di più e la brutta figura di un 1-4 prima di Natale deve far capire che servirà attenzione, concentrazione. Ok che la condizione non sia ottimale, e che quattro schiaffi in amichevole non possano non far bene. Però in alcuni frangenti la squadra è apparsa confusionaria anche con più di un titolare in campo. Questo 1-4, però, vale come l’1-5 contro il Benevento: niente.