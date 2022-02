Zielinski: "Scudetto? Faremo di tutto per realizzare i sogni dei tifosi, abbiamo bisogno di loro! Su Venezia, Koulibaly e la cazzimma..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Cosa mi ha detto Boniek? Il presidente mi ha detto che sono un ragazzo fantastico e tra i suoi preferiti, ricordandomi gli spareggi per il Mondiale a fine marzo. Lo ringrazio per le sue parole, è stato un grande giocatore e ha dato tanto per il paese.

La mia stagione con Spalletti? Non so se sia la migliore di sempre, spero che il meglio sia davanti a me. Però finora niente male, sono contento perchè il mister ci dà una grande mano ed è un maestro che dobbiamo seguire per toglierci grandi soddisfazioni.

Bilancio di gennaio? Come dico sempre, nella nostra squadra ci sono giocatori forti e alle loro spalle altri giocatori forti che hanno dato un contributo alle buone prestazioni.

Spalletti ci ha detto ‘guai a pensare all’Inter’? Ovvio, dobbiamo pensare alle partite ravvicinate ed il Venezia ha dimostrato di essere un avversario tosto. Dovremo dare il massimo.

Cosa è cambiato da Napoli-Venezia? Siamo una grande squadra con giocatori forti, ci danno sempre una mano e questa è la verità: dobbiamo puntare al massimo possibile per toglierci soddisfazioni, siamo in grado di farlo.

Bologna-Napoli in treno? Facemmo tutti una bella partita, era importante vincere. Io speravo di aiutare la squadra nel migliore dei modi, mi avevano detto che viaggio avrei dovuto fare per arrivare a Bologna. Preferisco sempre il treno all’aereo, ho un po’ paura (ride, ndr). Dopo qualche giorno di stop ci voleva una bella vittoria.

Ho tirato fuori la cazzimma? Più di questo non si può, ho già dimostrato cosa so fare e devo andare avanti per la mia strada.

Gli scontri diretti sono bellissimo da affrontare e giocare, faremo di tutto per vincere più partite possibili. Speriamo di accontentare i nostri tifosi e noi stessi.

Sognare lo scudetto non è vietato? Come dico sempre, siamo un ottimo gruppo forte e dobbiamo crederci, perché no? Ci sono tanti punti da conquistare, faremo di tutto per realizzare i nostri sogni e quelli dei tifosi.

Venezia? Dobbiamo andare lì per fare la nostra partita, solo così la risolviamo. Però non li sottovaluteremo, non ho mai giocato su quel campo con le tribune molto vicine al campo. Dovremo essere preparati e pronto per un match difficile in cui dobbiamo dare il massimo.

Anguissa e Koulibaly tornano? Sappiamo bene che giocatori sono e quanto siano importanti, siamo contenti che possano tornare in gruppo. Dobbiamo fare un in bocca al lupo per la finale di Coppa d’Africa a Kalidou.

Un messaggio ai tifosi? Noi abbiamo sempre bisogno dei tifosi, è il pubblico più bello d’Italia e tutti insieme potremo vincere. Però ora testa al Venezia”