Zielinski: "Io e Zalewski giochiamo poco con Napoli e Roma, ma siamo in condizione"

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha paralto dopo la gara che la sua Polonia ha vinto 5-1 contro l'Estonia nella semifinale dei playoff per aggiudicarsi un posto a Euro 2024, col centrocampista del Napoli (ma già promesso sposo all'Inter) che è andato in gol.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal calciatore ai microfoni dei canali ufficiali della federazione polacca. Ecco le sue parole riportate a TMW: "Io e Zalewski non stiamo giocando tanto per i nostri club in questa stagione, abbiamo dunque tanto da dimostrare. Non vedevo davvero l'ora di iniziare il ritiro per dimostrare che sono in buona condizione, ed anche fisicamente preparato. Spero che insieme condurremo la Polonia verso l'Europeo".