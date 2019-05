Zazzaroni: "Torna in auge la pista Lozano, discorsi aperti con Veretout e Rodrigo"

A Radio Marte è intervenuto Ivan Zazzaroni, giornalista

“De Rossi? E’ una porcata clamorosa fatta da qualcuno in società nei confronti non solo di De Rossi, ma anche di Totti, Manolas, Dzeko… una brutta storia scritta in un modo singolare come se qualcuno all’interno della società volesse fare piazza pulita.

Il mercato del Napoli è piuttosto delineato: torna in pista Lozano, c’è il discorso Rodrigo e poi Veretout.

Di Lorenzo è un’alternativa, un po' come Malcuit che sembrava una quinta scelta, ma poi ha giocato tanto. Il mercato è lungo e sono certo che quest’anno De Laurentiis accontenterà Ancelotti. Servirebbe anche a De Laurentiis vincere uno scudetto e gli auguro di farlo anche abbastanza in fretta.

Il Napoli ha l’intenzione di prendere un attaccante, ma Balotelli ha 29 anni e non credo sia un acquisto praticabile anche perché è discontinuo e bipolare. Icardi piace ovviamente, ma invece mi sembra molto complicato. Di certo Ancelotti vuole un attaccante che segni di più e centri meno pali”.