Ultime calcio Napoli - Christian Vieri ha parlato ai microfoni di Tiki Taka in onda su Italia 1:

“Tutti i giocatori, anche se non la pensano come l'allenatore, giocano per vincere. E' stato mandato via Ancelotti, ma con Gattuso ci sono i soliti problemi. Ibra? Serve più al Milan, il Napoli ha troppi attaccanti".