Ulivieri: "Pirlo e Gattuso sono stati in mezzo a tante difficoltà, è stato un anno di formazione per loro"

Ultime notizie calcio Napoli - Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bianconera:

"Pirlo? Spero che chi esca dal corso da allenatore esca con le proprie idee, noi diamo strumenti per andare avanti e per modificare le proprie idee in base al capitale tecnico che hanno. Dovrebbero uscire da noi con questa capacità. Io ho seguito sia Pirlo che Gattuso che quest'anno sono stati in mezzo a tante difficoltà. Penso che questo sia stato un anno importante di formazione per entrambi. Quando devi navigare in mezzo a tante difficoltà riesci a formarti e a crescere. È stato un anno altamente formativo per loro. Agli allenatori dico: siate voi stessi. Se prendete cose che non vi appartengono poi venite scoperti. Ciò che conta è quello che si fa durante la settimana e non solo durante la partita".