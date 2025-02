Udinese, Runjaic a DAZN: "Punto importante contro una squadra forte come il Napoli, gestiti al meglio i momenti di sofferenza"

Notizie Napoli calcio - Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del post partita di Napoli-Udinese 1-1:

“La scelta del 4-4-2? Sono contento per quanto proposto dalla squadra, anche nella sofferenza abbiamo gestito i momenti in maniera perfetti. Per noi è un punto molto importante contro una squadra forte come il Napoli”.

Grande partita anche dei singoli come Thauvin, Solet e Bijol? Hanno giocato bene un po’ tutti, non solo questi tre. Anche Ekkelenkamp, oltre al gol, ha fatto un ottimo lavoro. Uscire con un punto da uno stadio del genere, con un Napoli così forte, è un motivo d’orgoglio. Torniamo a casa ancora più carichi con questo risultato”.