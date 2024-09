Trombetti: "Conte di grande qualità e coerenza: non è caduto nel trappolone becero del populismo"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto il prof. Guido Trombetti con il suo editoriale: "Ieri Conte ha tenuto la consueta conferenza stampa. Devo dire, che queste conferenze stampa sono molto noiose, tra affermazioni ovvie, criptiche e di carattere generale. Ieri Conte ha dato una lezione di coerenza: ancora una volta, qualcuno ha tentato di stimolarlo sul tema Juventus, sperando che pronunci un’abiura. Conte da persona di grandissima qualità e coerenza ha detto: ‘Io non rinnego la mia storia’. Un’affermazione di una nobiltà unica. Conte vive il suo mestiere da allenatore del Napoli con grandissimo trasporto e questo deve interessare alle persone. Non ne posso più di sentire queste fregnacce. Viva Antonio Conte che ha avuto la schiena diritta e non è cascato nel trappolone del più becero, idiota, stupido populismo. Per il resto, in conferenza stampa non ci ha detto niente. È ragionevole pensare che non farà cambiamenti significativi in vista di una partita così difficile, è più probabile arrivino in Coppa Italia contro il Palermo. Il calcio non è una scienza esatta e la testa degli allenatori è di quanto più mutevole esista. Conte non è venuto a Napoli a fare il Che Guevara, non è venuto a tuonare contro le roccaforti del potere, salvo scappare come un ladro. Antonio Conte è una persona seria, con grande orgoglio per la sua storia e proprio questa è una garanzia del suo impegno e della qualità dei risultati che otterrà".