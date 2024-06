Trombetti: "Colpaccio Napoli, ADL mi ha dato un indizio. E non escludo arrivi lui in attacco..."

Calciomercato Napoli - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Calciomania” di Massimo D’Alessandro è intervenuto il professor Guido Trombetti, analista:

Ultimissime Calciomercato Napoli

“De Laurentiis mi ha fatto capire che avrebbe preso Conte e credo che così andrà. Sinatti è bravo, è un ottimo preparatore, ma non è l’unico. Conte porterà il suo e se Sinatti accetterà di fare squadra bene, altrimenti ne faremo a meno. Anche perchè dopo aver crocifisso il preparatore di Garcia non si è visto un eccezionale recupero del Napoli oppure voi lo avete visto?

Il vero problema è Osimhen. Come avevo previsto, vedo un raffreddamento nell’interesse generale dei grandi club verso Osimhen. Il nigeriano ha disputato una stagione deludente, ha riportato infortuni e questo crea problemi. Alla luce di questo, diventa insensato trattenere Kvara se vuole andare via. Non prenderei mai un giocatore come Lukaku, ma se Conte ci crede magari il presidente lo accontenterà. Lindstrom lo terrei perchè è andato talmente male che non può essere vero. Poi, toccherà a Conte decidere”.