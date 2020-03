Totti: "in questo periodo mi aggrappo ai ricordi, penso allo Scudetto e al Mondiale 2006"

Notizie - Francesco Totti, dal suo isolamento causa coronavirus, ha parlato con Diletta Leotta in una videochat nella quale l'ex giocatore della Roma è stato intervistato per 'Dazn Calling': "Le giornate sono abbastanza lunghe, ma ci diamo da fare. Cerchiamo di intrattenere i bambini, di giocare con loro, ci dedichiamo alla cucina…

Lo schieramento di casa Totti mi vede totalmente in difesa, come la maggior parte dei mariti italiani. Stai a casa, però, è come se fossi un ospite. Quando incontro Ilary durante la giornata, la saluto dicendole: “Buonasera signora, tutto bene? Le serve qualcosa?”.

LE CHALLENGE SUI SOCIAL

"I miei ex compagni mi stanno mettendo troppo in mezzo con queste challenge, ma io su Instagram mi devo far aiutare da Cristian e Chanel”.

I RICORDI E L'ADDIO AL CALCIO

"I momenti più belli ai quali mi aggrappo in questo periodo sono sicuramente la vittoria dello scudetto e la vittoria del Mondiale. Il traguardo del 2006 è stato entusiasmante, perché arrivavo da un brutto infortunio, ma con la determinazione e con la voglia ho ottenuto ciò che mi ero prefissato.

La paura più grande che ho affrontato è stata sicuramente quella di smettere di giocare. Ma sono riuscito a voltare pagina grazie alla famiglia, ai miei bambini”.