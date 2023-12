Thiago Motta ha parlato dal CONI riguardo un suo possibile incarco alla Roma:

"Ho grande rispetto per Mourinho, la Roma ha un grandissimo allenatore e spero che continui con lui per tanto tempo, sta bene a Roma. Io penso al presente a Bologna, a fare il meglio per avere l'immagine mostrata fino ad oggi e lottare con chiunque".