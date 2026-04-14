Infortunio Rrahmani, ci sono nuovi aggiornamenti sui tempi di recupero!

Infortunio Rrahmani, ultimissime notizie sulle sue condizioni e sui tempi di recupero: oggi il quotidiano La Repubblica svela nuovi aggiornamenti sul rientro in campo del difensore kosovaro, assente ormai dallo scorso 15 febbraio.
Da tempo ormai Rrahmani sta facendo i conti con una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra e non vede il campo da Napoli-Roma 2-2 di ormai due mesi fa. Adesso però si avvicina la data del suo rientro in campo.
Ieri Rrahmani si è fatto vedere in palestra a Castel Volturno, sintomo che il suo recupero è sempre più vicino. A distanza di due mesi dal suo infortunio - sempre che riesca a dare "le garanzie necessarie" - potrebbe ricevere la sua prima convocazione in squadra in occasione di Napoli-Cremonese del prossimo 24 aprile 2026. Altrimenti, l'altra data cerchiata in rosso è quella del week-end del 3 maggio 2026, quando il Napoli giocherà in trasferta a Como per la partita Como-Napoli.
Rrahmani potrebbe addirittura bruciare le tappe e rientrare nell'elenco dei convocati perfino sabato prossimo, per Napoli-Lazio del 18 aprile. Ipotesi più remota al momento, che dipenderà molto dalle sue sensazioni nei prossimi giorni. Dunque le ipotesi per il recupero di Rrahmani dall'infortunio sono tre: