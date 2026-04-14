Infortunio Rrahmani, ci sono nuovi aggiornamenti sui tempi di recupero!

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Ecco la data del rientro in campo di Amir Rrahmani

Infortunio Rrahmani, ultimissime notizie sulle sue condizioni e sui tempi di recupero: oggi il quotidiano La Repubblica svela nuovi aggiornamenti sul rientro in campo del difensore kosovaro, assente ormai dallo scorso 15 febbraio. 

Tempi di recupero Rrahmani

Da tempo ormai Rrahmani sta facendo i conti con una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra e non vede il campo da Napoli-Roma 2-2 di ormai due mesi fa. Adesso però si avvicina la data del suo rientro in campo. 

Ieri Rrahmani si è fatto vedere in palestra a Castel Volturno, sintomo che il suo recupero è sempre più vicino. A distanza di due mesi dal suo infortunio - sempre che riesca a dare "le garanzie necessarie" - potrebbe ricevere la sua prima convocazione in squadra in occasione di Napoli-Cremonese del prossimo 24 aprile 2026. Altrimenti, l'altra data cerchiata in rosso è quella del week-end del 3 maggio 2026, quando il Napoli giocherà in trasferta a Como per la partita Como-Napoli.

Quando rientra Rrahmani dall'infortunio

Rrahmani potrebbe addirittura bruciare le tappe e rientrare nell'elenco dei convocati perfino sabato prossimo, per Napoli-Lazio del 18 aprile. Ipotesi più remota al momento, che dipenderà molto dalle sue sensazioni nei prossimi giorni. Dunque le ipotesi per il recupero di Rrahmani dall'infortunio sono tre:

  • Napoli-Lazio del 18 aprile: difficile ma potrebbe riuscirci
  • Napoli-Cremonese del 24 aprile: ipotesi più probabile per il suo rientro
  • Como-Napoli, data da definire: ipotesi limite se non dovesse farcela la prossima settimana
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