Tavecchio: "Sobbalzai quando vidi Gabbiadini e non Insigne titolare con la Svezia. Lo staff tecnico mi disse che Manolo ci avrebbe stupito. Nell'intervallo..."

Notizie calcio Napoli - Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Insigne e Ventura? Ero ad Appiano gentile in ritiro con la squadra. Quando mi fecero vedere la formazione, notai che c'era Gabbiadini e non Insigne. Chiesi i motivi di questa scelta allo staff tecnico che mi rispose: "Vi stupirà". Tra primo e secondo tempo, mandai tutti i messaggi possibili allo spogliatoio tramite un mio collaboratore per fare entrare Insigne, ma mi fu detto che lorenzo non rientrava nelle scelte"