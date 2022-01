Tagliafico-Napoli, parla Morabito: "Non è un affare semplice, ma gli azzurri ci provano! E su Alvarez..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’intermediario di mercato Vincenzo Morabito, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il gioco del Napoli di Spalletti è bellissimo, dopo un periodo problematico con infortuni e Covid, si sta rivedendo il Napoli di inizio stagione che tante partite aveva vinto: la stagione è ancora aperta.

La Serie A? Ci sono dei tecnici su cui già da tempo avrei scommesso, tra Italiano, Dionisi e Zanetti. Juric già lo conoscevamo come allievo di Gasperini: il top rimane Simone Inzaghi con Spalletti, sono quelli che reputo i più bravi. Allenano giocatori forti, ok, ma devi saperli anche allenare e mettere in condizione di esprimersi al meglio.

Tagliafico al Napoli entro fine mese? Nì, non ne sono molto sicuro perchè non è un affare molto semplice. L’impegno da parte del Napoli c’è.

Zerbin? Potrebbe tornare utile nel giro Napoli.

Julian Alvarez del River Plate? Quando lavori a fari spenti è più facile, ma un euro lo punterei sul Napoli: ci sono tutte le premesse per fare questa operazione e per portare un giocatore che in Italia farebbe bene”