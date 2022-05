Stadio Maradona, il sindaco Manfredi: "Con ADL studiamo un impianto vivibile 7 giorni su 7 con musei e attrazioni" | VIDEO CN24

Ultime notizie calcio Napoli - Novità fronte stadio, da De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi. Il sindaco e il patron della SSC Napoli hanno preso parte, con Politano, all'inaugurazione di Race for The Cure 2022, in Piazza del Plebiscito.

Stadio Maradona, parla il sindaco Manfredi

Nel corso delle dichiarazioni rilasciate a CalcioNapoli24, Gaetano Manfredi in compagnia di De Laurentiis ha parlato anche della situazione stadio:

"Lavori e aggiustamenti allo stadio Maradona? Oggi in commissione era all'ordine del giorno, ma abbiamo chiesto di spostare questa riunione perché oggi sono impegnato col Ministro Franceschini che oggi è a Napoli. Ma stiamo lavorando anche con la Società sportiva calcio Napoli per valutare tutte le possibilità di intervento e di prospettiva dello stadio. Serve un po' di tempo, valutiamo anche le fonti di finanziamento. Credo che lo sport oggi rappresenta una delle più grandi attrattive emozionali che hanno le persone: i turisti vogliono vivere delle emozioni e lo sport lo è, per tutte le generazioni. Vogliamo valorizzare il turisto sportivo a Napoli. L'idea insieme a De Laurentiis è di avere uno stadio attrattivo 7 giorni alla settimana, tutti verrebbero a visitare museo e attrattive legate al calcio Napoli".

