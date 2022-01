Spalletti: "Deficit d'attenzione sullo 0-2? Loro hanno avuto una o due possibilità di andare a far gol"

Conferenza stampa di Luciano Spalletti post Bologna Napoli. Il match Bologna Napoli termina allo stadio dall'Ara e parla in conferenza Spalletti per il calcio Napoli dopo la 22esima giornata del calendario di Serie A. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Spalletti.

"Deficit d'attenzione sullo 0-2? Loro hanno avuto una o due possibilit√† di andare a far gol, come noi per chiudere prima la partita. Per√≤ la mentalit√† dell'attaccare sempre √® corretta, non bisogna snaturarsi. Usare le nostre qualit√† significa attaccare ancora quando vinci. Alla fine ci siamo un po' chiusi difendendoci ad oltranza senza essere aggressivi in avanti: ci crea difficolt√†, √® qualcosa che non dobbiamo fare. Dobbiamo prevenire questo problema andando a pressare pi√Ļ avanti e uscendo palla al piede"