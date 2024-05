Spalletti: "C'è un consiglio che posso dare a Conte! Sorpreso dall'andamento del Napoli..."

Luciano Spalletti, CT dell'Italia, parla ai microfoni di Sky Sport 24 soffermandosi anche sul Napoli:



“Conte? E’ sicuramente un allenatore molto esperto. Che consiglio darei a Conte su come relazionarsi con De Laurentiis? De Laurentiis è quello che ha riportato il calcio a Napoli dopo che era caduto un po' in disgrazia, ha creato delle grandissime squadre e ha fatto degli ottimi risultati se si parla di gestione totale. Ci sarà da scegliere determinati momenti per relazionarsi con lui".



"Sono rimasto sorpreso dal Napoli, perché hanno una grande squadra e grandissimi calciatori. Non so cosa sia successo, poi è chiaro che cambiare 3 allenatori un po’ di problemi li crea. Dover assimilare tutte le volte un modo diverso di impostare la squadra. La rosa del Napoli però è di primissimo livello, mi dispiace che non sia entrato nelle coppe europee”.