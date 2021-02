Sosa: "Un giorno mi piacerebbe allenare il Napoli, arriverà il momento. Lozano? Aveva bisogno di adattamento al calcio italiano"

Napoli Calcio - Ai microfoni di Marca Claro l'ex attaccante del Napoli, Roberto Carlos Sosa ha rilasciato un'intervista:

"Un giocatore straniero ha sempre bisogno di un periodo di adattamento. Napoli? Manca continuità nelle prestazioni, non è costante e tranquillo. La sfida contro la Juventus non possiamo tenerla troppo in considerazione perché si tratta di un singolo match di campionato. Quello che sperano i tifosi è che la vittoria comunque serva nel futuro. Io allenatore del Napoli? Mi piacerebbe molto: arriverà il momento".