Sky, Condò: "Juan Jesus è una riserva, Garcia aveva chiesto Danso in estate per sostituire Kim"

Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Braga-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Solo il Napoli corregge l’X-Factor delle italiane in Champions League, visto che la squadra di Garcia è l’unica ad aver vinto in questa due giorni europea. Problemi difensivi del Napoli? Juan Jesus è una riserva, non un titolare di una grande squadra. Da quello che so, Garcia aveva chiesto Danso del Lens per sostituire Kim. Le parti hanno trattato ma non è arrivato un accordo, per questo poi si è virato su Natan che però ancora dobbiamo vedere”.