Shevchenko: "Milan, provaci! Ma io sono curioso di vedere questo Napoli in Champions League"

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, Pallone d'Oro e centravanti ucraino tra i più forti della sua generazione, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera.

Ultime notizie. Tra le altre cose, Shevchenko ha parlato anche del Napoli, in particolare per quanto riguarda la Champions League: "A questo livello della competizione ci sono in corsa grandi squadre. E con scontri diretti bellissimi come Liverpool-Real Madrid o l’incrocio fra Psg e Bayern. Adesso come si può dire se il Milan ha le carte in regola per arrivare in fondo? Deve avere coraggio e pensare partita dopo partita. E poi sono curioso di vedere all’opera il Napoli per capire se in coppa riuscirà a tenere il ritmo devastante del campionato".

Poi gli chiedono del Milan, ma lui insiste: "In Champions il Milan deve provarci, servirebbe la magica alchimia dello scorso anno. Sono curioso di vedere questo Napoli in Europa?".