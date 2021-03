Schwoch: "Osimhen può crescere tatticamente e atleticamente. Milan, Juve e Roma? Serve tirare fuori la cazzimma"

Napoli Calcio - L'ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch è intervenuto in diretta a Marte Sport Live - tiro al bersaglio, in onda ogni sera su Radio Marte:

"Osimhen dove può migliorare? In atletismo ed anche dal punto di vista tattico. I movimenti che compie sono spesso votati alla profondità e quindi anche i compagni devono imparare a servirlo alle spalle dei difensori. In ogni caso ha qualità importanti e può e deve crescere. Lo scatto simile al mio? Su lungo è certamente più veloce di me, nel breve avrei potuto competere. Il Napoli come arriva al prossimo trittico di partite? Abbastanza bene, sicuramente dal punto di vista del risultato la gara col Bologna è andata bene, ma contro Milan, Juve e Roma non si possono concedere le occasioni concesse ai felsinei. La squadra deve crescere in generale e soprattutto nella convinzione nei propri mezzi. A questa squadra manca cazzimma, purtroppo. Speriamo la tiri fuori in questo finale"