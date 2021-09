Sampdoria, D'Aversa: "Sconfitta eccessiva, nel primo tempo abbiamo creato più del Napoli! Gli episodi hanno fatto la differenza"

Ultime notizie calcio Napoli - Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Dispiace per la sconfitta, per quanto fatto è eccessiva nel risultato. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio nel possesso palla e contro il Napoli succede raramente. Contro una squadra così in fiducia ad ogni errore vieni castigato. Meritavamo un risultato diverso anche per le occasioni create. Venivamo da ottime gare, problemi di energie possiamo averle più domenica che oggi che è giovedì. La condizione fisica era ottima, come confermato dall'ottimo primo tempo disputato. Gli episodi influenzano il risultato ed anche i giudizi. La differenza la fanno Fabian Ruiz che segna da fuori area e Ospina che fa un miracolo su una nostra azione".