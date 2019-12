Saccone: "Se fossi il preparatore del Napoli farei svolgere ai calciatori esercizi di rapidità, vi spiego il motivo"

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli:

“La condizione del Napoli non è ottimale, ma è dovuta a tante vicissitudini. In questo momento l’aspetto mentale è prioritario perché quello fisico si migliora. Fossi nel preparatore del Napoli, farei divertire la squadra con esercizi di rapidità perchè bisogna svuotare la testa dei calciatori che è sotto pressione. Non so che lavoro svolge lo staff del Napoli, ma appesantire la testa con allenamenti duri può essere solo deleterio.

Il Napoli deve ricominciare dal buon lavoro fatto in Champions perché è vero che il campionato in questo momento è compromesso, ma la Champions è positiva. Il passaggio del turno può essere un ottimo viatico per ritrovare se stessi anche perché poi la rosa del Napoli è di prima fascia.

Bisogna salvare il salvabile, ogni giocatore è un professionista e deve fare il professionista. Perdere altri punti sarebbe un problema per tutti, per la società, ma anche per chi andrà via. Anche la società deve dare un segnale non di forza, ma di coesione”.