RTL, Manzo a CN24: "Mi incateno a Castel Volturno con Ancelotti se Koulibaly va alla Juve, Zapata può tornare al Napoli"

Gabriele Manzo di RTL 102.5, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24: "Sarri e Reina andranno alla Juve, su Jorginho e Higuain non saprei. Se dovesse andare Koulibaly alla Juve allora mi incateno anche io con Ancelotti a Castel Volturno. Una cessione importante ci sarà, non bastano i soldi della Champions per Rodrygo, Lozano e questi nomi. Inglese può fare la riserva in questo Napoli, è all'altezza per farlo. Percassi non ha chiuso le porte a Zapata come ha fatto con Ilicic e Gomez".