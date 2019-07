Rolando Bianchi sicuro: "L'Inter candidata numero uno allo scudetto. Conte crea delle macchine!"

Rolando Bianchi, ex attaccante, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Icardi è un attaccante che mi piace tantissimo, non so perché l’Inter lo stia mandando prima. Difficilmente me ne priverei. Ci sarà un campionato bello da vedere se dovesse arrivare al Napoli anche James Rodriguez, si alzerebbe di parecchio il livello. Anche perché con Ancelotti gli azzurri partono comunque un po’ avvantaggiati. Ma credo che il fuoriclasse sia Conte. Lui crea delle macchine, l’Inter è la principale candidata allo scudetto”.