Rastelli: "Gaetano? Solo il tempo potrà dirci dove arriverà, ha le qualità per essere protagonista in Serie A"

Notizie calcio Napoli - Massimo Rastelli, ex calciatore del Napoli ed ex allenatore della Cremonese, ha rilasciato un'intervista a Il Roma.

Anche se solo per un mese ha allenato Gianluca Gaetano a Cremona. Che futuro vede e che consigli ha per lui?

«È un ragazzo molto giovane e ha tante potenzialità. Dal punto di vista qualitativo non si discute, però sappiamo anche che per giocare a certi livelli ci vogliono anche altre caratteristiche, tra cui la continuità. Solo il tempo potrà dirci dove arriverà Gianluca. Le qualità le ha tutte per essere protagonista in Serie A, perché ha tecnica, resistenza, visione di gioco, specialmente negli ultimi 20 metri è importante. Deve però maturare, deve giocare. È stato fermo sei mesi, poi ha giocato qualche partita con noi prima che il virus bloccasse tutto. Gaetano è un giocatore da tenere in considerazione per il futuro. Ance lotti lo ha un po' adattato da mediano nel centrocampo a due ed è stata esperienza anche quella. Io l' ho fatto giocare da mezzala perché credo che lì possa coniugare bene quella che è stata la sua indole offensiva e il suo adattamento a centrocampista»