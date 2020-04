Rai, Varriale: "Tempi stretti per terminare il campionato, i playoff sarebbero il minore dei mali"

Ultime notizie calcio. Enrico Varriale, vice direttore Raisport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“In Italia si è scelta la prudenza su consiglio del comitato tecnico-scientifico, con gli sporti di squadra che dal 18 potrebbero riprendere le attività. Io credo che se la data fosse rispettata i tempi sarebbero molto stretti, con tre settimane di preparazioni per poi iniziare le partite a metà giugno. Facendo due conti, per finire nella prima settimana di agosto, bisognerebbe giocare sempre domenica e mercoledì comprendendo anche la coppa Italia. Francamente la vedo complicata per le tempistiche, senza considerare l’evoluzione del virus come sottolineato da ministro Spadafora. A questo punto vedo l’ipotesi playoff l’unica percorribile per terminare il campionato, non sarebbero la soluzione più giusta ma rappresenterebbero il male minore”.