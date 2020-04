RAI, Paganini: "De Laurentiis vuol mettere a segno il colpo Icardi! Se torna all'Inter..."

Serie A - Paolo Paganini, giornalista della RAI, nel suo lungo intervento ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato della strategia del club partenopeo sulla prossima campagna trasferimenti estiva: "Per quanto riguarda l'attacco del Napoli, molto dipenderà anche dalla situazione del centravanti polacco Arek Milik, che piace tanto alla Juventus. La notizia è confermata, molto dipenderà anche da quello che farà l'attaccante ex Ajax. Dalla sua posizione si muoverà il mercato del Napoli in attacco".

Inoltre aggiunge: "Che io sappia, Aurelio De Laurentiis vorrebbe mettere a segno fin da subito il grande colpo Icardi. Il patron azzurro lo vuole da sempre e sarebbe disposto anche a fare dei sacrifici per portarlo in maglia azzurra alla fine di questa stagione. Con molta probabilità, il ragazzo, dovrebbe tornare all'Inter. Ma molto dipenderà anche da Cavani, visto che entrambi giocano con i francesi del Paris Saint Germain. Di sicuro posso dire che se Icardi torna all'Inter, il Napoli ha la strada in discesa per prenderlo".