Jolanda De Rienzo è intervenuto in diretta a 'Calcio e Mercato' trasmissione in onda Rai Tv sul canale Rai Sport. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Attal del Nizza piace al Napoli, ma al momento l'Inter è in vantaggio. A Capri con De Laurentiis e Ancelotti è presente anche Paratici della Juventus, possibili novità in arrivo".