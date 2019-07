Pulga a CN24: "Rog ottimo colpo per il Cagliari, poteva fare di più a Napoli. Tonali ha una valutazione molto alta"

Ivo Pulga, allenatore, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Barella è uno dei più grandi giovani del calcio italiano, voleva con forza l'Inter. La società nerazzurra ha fatto un grandissimo colpo. Rog è un ottimo colpo per il Cagliari. Poteva fare molto di più a Napoli. Tante squadre interessate a Tonali, un calciatore che ha un gran valore".